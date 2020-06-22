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    Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 10:07
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    Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, bugün saat 21.00'de Alanyaspor'a konuk olacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Karşılaşma öncesinde Trabzonspor 56 puanla 2. sırada bulunurken, Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

    EKSİKLER

    Alanyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Sosa, maçta forma giyemeyecek. Guilherme ise cezası bittiği için bu maçta yer alabilecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor

    Marafona
    Juanfran
    Caulker
    Tzevellas
    N'Sakala
    Ceyhun Gülselam
    Salih Uçan
    Efecan Karaca
    Bakasetas
    Fernandes
    Cisse

    Trabzonspor

    Uğurcan Çakır
    Pereira
    Da Costa
    Campi
    Novak
    Abdulkadir Parmak
    Ndiaye
    Guilherme
    Abdülkadir Ömür
    Ekuban
    Sörloth

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