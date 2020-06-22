Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, bugün saat 21.00'de Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor 56 puanla 2. sırada bulunurken, Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Alanyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Sosa, maçta forma giyemeyecek. Guilherme ise cezası bittiği için bu maçta yer alabilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor

Marafona

Juanfran

Caulker

Tzevellas

N'Sakala

Ceyhun Gülselam

Salih Uçan

Efecan Karaca

Bakasetas

Fernandes

Cisse

Trabzonspor

Uğurcan Çakır

Pereira

Da Costa

Campi

Novak

Abdulkadir Parmak

Ndiaye

Guilherme

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Sörloth