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- Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 10:07
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, bugün saat 21.00'de Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor 56 puanla 2. sırada bulunurken, Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada yer alıyor.
EKSİKLER
Alanyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Sosa, maçta forma giyemeyecek. Guilherme ise cezası bittiği için bu maçta yer alabilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor
Marafona
Juanfran
Caulker
Tzevellas
N'Sakala
Ceyhun Gülselam
Salih Uçan
Efecan Karaca
Bakasetas
Fernandes
Cisse
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Pereira
Da Costa
Campi
Novak
Abdulkadir Parmak
Ndiaye
Guilherme
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Sörloth