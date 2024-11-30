Alanyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak. Saat 19.00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
TRABZONSPOR, SERİ PEŞİNDE
Maç öncesi Trabzonspor 15 puanla 11. sırada bulunurken, Alanyaspor 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligde uzun süren galibiyet hasretinin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, ligde üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
ALANYASPOR, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Draguş, Cham, Cihan, Banza
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