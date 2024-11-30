Alanyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak. Saat 19.00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR, SERİ PEŞİNDE

Maç öncesi Trabzonspor 15 puanla 11. sırada bulunurken, Alanyaspor 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde uzun süren galibiyet hasretinin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, ligde üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

ALANYASPOR, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Draguş, Cham, Cihan, Banza

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Emre Çalışkan
Editor