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Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 17:58
- Güncelleme : 07.11.2020 - 18:05
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor ile İhsan Derelioğlu'nun yönettiği Trabzonspor kozlarını paylaştı.
CAULKER MAÇIN SKORUNU TAYİN ETTİ
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, perdeyi 49. dakikada Alanyaspor'un İngiliz oyuncusu Steven Caulker attı. 59'da kendi kalesine de gol atan Caulker, maça eşitliği getirdi.
Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 17 yaparken, Trabzonspor 6 puana çıktı. Göztepe maçı ertelenen Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi devam etti. Trabzonspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI
Trabzonspor'da 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür 53. dakikada bir sakatlık geçirdi. Sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi. Daha sonra 55'te Djaniny'nin yerine Benik Afobe oyuna dahil oldu.