Haberler

Futbol Haberleri

Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi

Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Caulker'ın hem rakip kaleye hem de kendi kalesine attığı golle damga vurduğu maç 1-1 berabere sona erdi.