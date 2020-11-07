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    Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi

    Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Caulker'ın hem rakip kaleye hem de kendi kalesine attığı golle damga vurduğu maç 1-1 berabere sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 17:58
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 18:05
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    Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi

    Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor ile İhsan Derelioğlu'nun yönettiği Trabzonspor kozlarını paylaştı.

    CAULKER MAÇIN SKORUNU TAYİN ETTİ

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, perdeyi 49. dakikada Alanyaspor'un İngiliz oyuncusu Steven Caulker attı. 59'da kendi kalesine de gol atan Caulker, maça eşitliği getirdi.

    Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi #1

    Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 17 yaparken, Trabzonspor 6 puana çıktı. Göztepe maçı ertelenen Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi devam etti. Trabzonspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

    Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

    Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi #2

    ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

    Trabzonspor'da 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür 53. dakikada bir sakatlık geçirdi. Sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi. Daha sonra 55'te Djaniny'nin yerine Benik Afobe oyuna dahil oldu.

    Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi #3

    Alanyaspor ve Trabzonspor yenişemedi #4

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