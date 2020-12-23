Alanyaspor, Yeni Malatya ile yenişemedi

Alanyaspor, Yeni Malatya ile yenişemedi

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatya'yı konuk eden Alanyaspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 14. hafta maçında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

BABACAR'IN GOLÜNE ADEM YANIT VERDİ

Alanyaspor'un golünü 32. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 60. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Üç maçtır gollerine devam eden Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon 10 karşılaşmada 7 gole ulaştı.





Hafta sonu Denizlispor'a kaybeden Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a da takıldı ve puanını 27 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 6 haftadır yenilmeyen Yeni Malatyaspor, Alanya'da berabere kalmasının ardından puanını 20 yaptı.

Süper Lig'de hafta sonu Alanyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.



