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    Alanyaspor'da 12 koronavirüs vakası

    Alanyaspor; Francesco Farioli, 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 13:04
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    Alanyaspor'da 12 koronavirüs vakası

    Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli de dahil kulüpteki 13 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    ALANYASPOR'DAN DUYURU

    Alanyaspor'un açıklaması şu şekilde

    "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."

    Alanyaspor da 12 koronavirüs vakası #1


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