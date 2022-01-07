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Alanyaspor'da 12 koronavirüs vakası
Alanyaspor; Francesco Farioli, 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 12:40
- Güncelleme : 07.01.2022 - 13:04
Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli de dahil kulüpteki 13 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ALANYASPOR'DAN DUYURU
Alanyaspor'un açıklaması şu şekilde
"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."