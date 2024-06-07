Alanyaspor'da başkanlığa yeniden Hasan Çavuşoğlu seçildi

İHA

Alanyaspor'da 30 Mayıs'ta yapılması planlanan ve çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurul çoğunluk aranmaksızın Divan Kurulu Başkanı seçimiyle başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gündem maddelerine geçildi.

"Alanyaspor hizmet yeridir"

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un yönetim tarzına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Başkan Çavuşoğlu, 13 yıldır aynı istikrarla kulüp yönettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Alanyaspor'un gelir kaynakları 10 milyon TL. 10 milyon TL'ye Süper Lig'de ne iş yaparız? Bir tane yerli topçu alabiliriz. Süper Lig'de bu işler parayla dönüyor. 8 yılı bitirdik, 10 milyon TL sabit gelir kaynakları var bu kulübün. Bugüne kadar bu takımı Süper Lig'de nasıl tuttuğumuzu algılayamadılar. Kongre diyorlar, ben her sene kongre kararı alıyorum. Buyurun gelin, yüreğiniz yetiyorsa yönetim oluşturun devredelim. Benimle 13 yıldır yol yürüyen kadroda, yönetimde olan olmayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim olduğum yerde yürüdüler. 13 yıldır Türkiye'de aynı istikrarlı başkan ve yönetimi uyum içinde olan yoktur. Biz arkadaşlarımızla beraber devam edeceğiz. Alanyaspor hizmet yeridir. Geçmiş dönem Alanyaspor'da yöneticilik yapanlara teşekkür ediyorum. Oraya gelenin herkeste emeği var. Orası emek verme yeri. Önümüzdeki dönem için çalışmalarımıza bugünden itibaren başlayacağız. İnşallah yine Fatih Tekke hocamızla devam edeceğiz. Ben, yönetime yeni katılan senle varız diyen arkadaşlarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Taraftarlara, Alanyaspor'a emek veren herkese teşekkür ediyorum.