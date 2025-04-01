Alanyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA & Ensonhaber

Alanyaspor Kulübü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

"ŞANSSIZLIKLAR OLABİLİR"

Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın hayırlı olmasını temenni ederek, ligde kalan maçlar için takıma başarılar diledi.

Başkan Çavuşoğlu ise teknik heyet ve sporcuların bayramını kutlayarak, takımın bu sezon sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi.

Teknik ekibe ve futbolculara güvenliklerini belirten Çavuşoğlu, şunları dedi:

Şanssızlıklar olabilir. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin gayretiyle şans da bizim yanımızda olur ve ligi istediğimiz yerde bitiririz.

Teknik direktör Joao Pereira da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'un hedeflerine ulaşması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

"İNŞALLAH ALANYASPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ"

Takım kaptanı Efecan Karaca da karakterli ve çalışkan bir takım olduklarını kaydetti.

Yeni hocanın gelmesiyle oyun anlayışlarının da daha iyi olduğunu anlatan Efecan Karaca, şu şekilde konuştu:

Kalan maçlarda yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Daha önce de zor günlerden geçtik ancak her zaman ayağa kalkmasını bildik. Bodrum maçıyla birlikte inşallah yükselişimiz başlayacaktır. İnşallah Alanyaspor'u layık olduğu yere taşıyacağız.

Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.