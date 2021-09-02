Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

Süper Lig temsilcisi Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar resmen ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TAKIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER

Geçen sezonun başarılı takımlarından biri olan Alanyaspor, devre arasında takımın bel kemiği Bakasetas'ı Trabzonspor'a satmıştı.

Sezon başında da ilk 11'de sık sık forma şansı bulan, Berkan Kutlu, Siopis, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan ve Ceyhun Gülselam ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi sezona 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyetle başladı.

Yeni alınan oyuncuların sisteme henüz adapte olmadığı gözlemlenirken Çağdaş Atan son maçında Hatayspor'a 5-0 mağlup olmuştu.