Alanyaspor'da Fatih Tekke görevini bıraktı

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

40 MAÇTA 16 BERABERLİK, 12 MAĞLUBİYET

Fatih Tekke, Kasım 2023'te göreve başladığı Alanyaspor'da 40 resmi maçta 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı.