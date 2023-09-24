Alanyaspor'da Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü.

59. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan taç atışı kazandı. Fenerbahçeli Becao, taç atışını hızlı bir şekilde kullanmak istedi. Ömer Erdoğan, bu pozisyonda Becao'ya topu vermedi.

İkinci sarıdan kırmızı gördü

Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, ilk yarıdan da sarı kartı olan Ömer Erdoğan'a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi.

Erdoğan, kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)