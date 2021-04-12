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    Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı

    Sahasında bugün Yukatel Denizlispor’u karşılaşacak olan Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:53
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    Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı

    Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor, evinde bugün saat 19.00’da Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak.

    Karşılaşmaya saatler kala Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada, sakatlığı bulunan kaptan Efecan Karaca’nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu Salih Uçan’ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.,

    Alanyaspor da Salih Uçan sakatlandı #1

    "TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan’ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı.” denildi.

    Alanyaspor da Salih Uçan sakatlandı #2

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