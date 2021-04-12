Haberler

Futbol Haberleri

Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı

Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı

Sahasında bugün Yukatel Denizlispor’u karşılaşacak olan Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.