Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi

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Alanyaspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor'umuza hoş geldin Sami Uğurlu!" denildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan 46 yaşındaki çalıştırıcı Kasımpaşa'da çıktığı 38 maçta 1.45 başarı ortalaması elde etmişti.

Sürpriz bir şekilde mavi-beyazlılardan ayrılan Uğurlu artık Akdeniz ekibinin başarısı için uğraşacak.

SAMİ UĞURLU KİMDİR?

Sami Uğurlu, 27 Nisan 1978 tarihinde İzmir'de doğmuş bir Türk teknik direktördür. Futbolculuk kariyerine başladıktan sonra, antrenör olarak devam etmiştir. İşte onun hakkında bilmeniz gereken bazı noktalar:

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Sami Uğurlu, kariyerine İzmirspor'da başlamış ve ardından Galatasaray altyapısına geçmiştir, ancak burada istediği çıkışı yapamamıştır. Kariyerinin büyük bölümünü Anadolu kulüplerinde geçirmiştir.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Altınordu'da genç takım antrenörlüğü yaparak antrenörlük kariyerine başladı.

Eskişehirspor, Altay Spor Kulübü, MKE Ankaragücü gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Kasımpaşa'da önce yardımcı antrenör, sonra teknik direktör oldu. Kasımpaşa'nın başında, Aralık 2021'de Hakan Kutlu'nun yerine geçici olarak bu göreve gelmiştir.

BAŞARILARI

Kasımpaşa ile ligde önemli başarılara imza atmıştır. Özellikle 2021-2022 sezonunda takımı ligde tutmuş, bu dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çekmiştir. Aynı zamanda, Kasımpaşa ile Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük takımlara karşı da galibiyetler almıştır.