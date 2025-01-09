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Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi

Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi TFF, Alanyaspor'un atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.