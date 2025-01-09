Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Kupası'nda dün oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından turuncu-yeşilli ekibin atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun kurula tedbirli sevk edildiği kaydedildi.
ANTALYASPOR VE BAŞAKŞEHİR DE SEVK EDİLDİ
Antalyaspor usulsüz seyirci gerekçesiyle Başakşehir ise 5 futbolcusunun sarı ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketinden kurula sevk edildi.
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