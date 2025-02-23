Alanyaspor'dan Adana Demirspor'a karşı muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
11. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş topu önledi. Dönen topa gelişine vuran Sporar'ın şutunda da kaleci Vedat gole izin vermedi.
17. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
İLK YARI KONUK EKİBİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE BİTTİ
33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Alioui, pasını Tayfun Aydoğan'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Yusuf Barası önündeki meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Yusuf Barası, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-2.
Maçın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI ALANYA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
57. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde Hwang'ın kafa vuruşunda, top Adana Demirsporlu oyuncuya çarparak kornere çıktı.
63. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine çevirdiği topa Sporar kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Arda Okan Kurtulan'a çarpıp ağlarla buluştu: 1-2.
68. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Adana Demirsporlu Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisinde topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, pozisyonu saha kenarında izledi. Ergün, Arda Okan Kurtulan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, takımına beraberliği getirdi: 2-2.
90. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içerisinde Cordova'nın indirdiği topa vuran Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor: 3 - Adana Demirspor: 2
Stat: GAİN Park
Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 41 Hwang), Makouta (Dk. 46 Vilhena), Fatih Aksoy (Dk. 46 Enes Keskin), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 41 Janvier), Yusuf Özdemir, Sporar
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 84 Osman Kaynak), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 45+4 Aksel Aktaş), Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Ozan Demirbağ), Alioui, Yusuf Barası
Goller: Dk. 33 ve 37 Yusuf Barası (Adana Demirspor), Dk. 63 Arda Okan Kurtulan (Kendi kalesine), Dk. 68 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 90 Yusuf Özdemir (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Aliti, Dk. 76 Enes Keskin, Dk. 90 Yusuf Özdemir, Dk. 90+6 Lima ve Hadergjonaj (Alanyaspor), Dk. 53 Vedat Karakuş, Dk. 68 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor)
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