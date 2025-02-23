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Alanyaspor'dan Adana Demirspor'a karşı muhteşem geri dönüş

Alanyaspor'dan Adana Demirspor'a karşı muhteşem geri dönüş Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, 2-0 geride olduğu ilk yarının ardından, ikinci yarıda attığı gollerle Adana Demirspor'u 3-2 yenerek sahasında önemli bir galibiyet elde etti.