Alanyaspor'dan erteleme tepkisi: İstanbul'a geldiler Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçı ertelenen Alanyaspor, önceden yaptığı planlamayı değiştirmedi ve İstanbul'a geldi. Turuncu-yeşilliler, Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.