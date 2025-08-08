Abone ol: Google News

Alanyaspor'dan erteleme tepkisi: İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçı ertelenen Alanyaspor, önceden yaptığı planlamayı değiştirmedi ve İstanbul'a geldi. Turuncu-yeşilliler, Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 11:11
Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları ilk maçların ertelenmesi için geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

TFF yapılan değerlendirme sonrası 3 kulübün talebini uygun bularak karşılaşmaların ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.

ERTELEME KARARINA KARŞI İSTANBUL'A GELDİLER 

TFF'nin erteleme kararı ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak Alanyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı.

Fenerbahçe ile karşılaşması planlanan ancak maçı ertelenen Alanyaspor, programında değişiklik yapmadı. 

KARAGÜMRÜK'LE HAZIRLIK MAÇI YAPILMASI PLANLANIYOR 

Turuncu-yeşilliler, önceden yapılan planlama doğrultusunda İstanbul'a geldi.

Maçın ertelenmesine rağmen seyahat organizasyonunu iptal etmeyen Alanyaspor, bu süreyi değerlendirmek adına Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

