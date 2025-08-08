Alanyaspor'dan erteleme tepkisi: İstanbul'a geldiler

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları ilk maçların ertelenmesi için geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.
TFF yapılan değerlendirme sonrası 3 kulübün talebini uygun bularak karşılaşmaların ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.
ERTELEME KARARINA KARŞI İSTANBUL'A GELDİLER
TFF'nin erteleme kararı ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak Alanyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı.
Fenerbahçe ile karşılaşması planlanan ancak maçı ertelenen Alanyaspor, programında değişiklik yapmadı.
KARAGÜMRÜK'LE HAZIRLIK MAÇI YAPILMASI PLANLANIYOR
Turuncu-yeşilliler, önceden yapılan planlama doğrultusunda İstanbul'a geldi.
Maçın ertelenmesine rağmen seyahat organizasyonunu iptal etmeyen Alanyaspor, bu süreyi değerlendirmek adına Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.