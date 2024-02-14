Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Hakem hataları sonuca yansıdı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2-2'lik eşitlikle sona eren Fenerbahçe maçıyla ilgili "Hakem hatalarının direkt sonuca yansıdığını açıkça gördük. Rakibimiz ilk yarıda 10 kişi veya 9 kişi kalabilirdi" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya gelmişti. Mücadele, 2-2'lik beraberlik ile tamamlanmıştı.

Ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini Dusan Tadic (p) ve Edin Dzeko kaydederken, Alanyaspor'un golleri Augusto'dan gelmişti.

Bu müsabakada düdük çalan hakem Çağdaş Altay'ın verdiği karalar kamuoyunda tartışma yaratırken, Alanyaspor cephesinden günler sonra çarpıcı açıklamalar geldi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçına ilişkin basın mensuplarına konuştu.

"Hakem hatalarının direkt sonuca yansıdığını açıkça gördük"

Çavuşoğlu, hakem kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Bilindiği üzere pazar günü oynanan Fenerbahçe – Alanyaspor maçı, rakibimizin aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve aleyhimize verilen, olmayan bir penaltı kararıyla alakalı çok konuşuldu. Sıcağı sıcağına bir açıklama yapmak istemedik. Sürekli konuşan bir başkan değilim. Futbol zaten baştan sona bir hata oyunudur ancak son oynadığımız maçta hakem hatalarının direkt sonuca yansıdığını açıkça gördük. Rakibimiz ilk yarıda 10 kişi veya 9 kişi kalabilirdi. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltının verildiğini tüm kamuoyu gördü ve söyledi. Maçta mağlup da olabilirdik, galip de gelebilirdik. Tüm takımımı ve teknik heyetimi gösterdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha kutluyorum.

"Hakemler de hata yapabilir ancak çok daha dikkatli olmaları gerekiyor"

Hasan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Deplasmanda oynadığımız Pendikspor maçında verilmeyen bir nizami golümüz vardı. Yine Ankaragücü maçında 1-0 öndeyken sarı kart bile verilmeyecek bir pozisyonda oyuncumuz Leroy Fer’e kırmızı kart verildi. Gaziantep FK maçında maç golsüz berabereyken verilmeyen bir penaltımız vardı. Son maçımızda aleyhimize o penaltı kararı neden verildi, kırmızı kartlar neden verilmedi? Kamuoyu bunları merak ediyor. Bunun açıklamasını da belki yaparlar. Hakem hataları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. 13 yıldır bu kulüpte başkanım, 8 yıl da başkan yardımcısı olarak görev yaptım. 21 yıldır hiçbir hakemle aramızda maçla bir konu geçmemiştir. Hakemler de hata yapabilir ancak çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hakem hatalarının son maçın sonucuna direk etki yaptığı için bunu söylüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha dikkatli olurlar.

"Bu hafta en çok konuşulan konu Fenerbahçe – Alanyaspor maçındaki hatalar oldu"

Fenerbahçe ile oynanan maçta hatalar olduğunu söyleyen başkan, şu sözleri sarf etti:

Amacımız Türk futbolunun daha iyi olması ama maalesef bu hafta en çok konuşulan konu Fenerbahçe – Alanyaspor maçındaki hatalar oldu. Sosyal medyada gelişigüzel yapılan konuşmalara da itibar edecek, muhatap olacak halde değiliz. Bugüne kadar kulübümüzü ayakta tutmanın hesaplarını yaptık, bundan sonra da bunun için çalışacağız. Çok boş eleştiri yapanlar var. Kapalı kapılar arkasında konuşulanlarla muhatap olmayız.

"Takımımızı yalnız bırakmayın, başka Alanyaspor yok"

Taraftarlardan takımlarını birlik ve beraberlik içerisinde desteklemeleri gerektiğini aktaran Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi: