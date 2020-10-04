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    Alanyaspor'dan Hatay'a yarım düzine gol

    Alanyaspor'dan Hatay'a yarım düzine gol

    Süper Lig'te sezona iyi başlayan iki takımın mücadelesinde beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Alanyaspor, bugüne kadar gol yemeyen Hatayspor'u 6-0'lık sonuçla mağlup ederek liderliğe yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 18:10
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 18:10
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    Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 6-0'lık skorla kazandı.

    ALANYA'DAN YARIM DÜZİNE GOL

    Alanyaspor, 18. dakikada Anastasios Bakasetas ile gol perdesini açtı. 24'te Davidson farkı ikiye çıkardı. 35'te Adam Bareiro, takımının üçüncü golünü attı. 45+1. dakikada François Moubandje, ilk yarının skorunu belirledi.

    Alanyaspor dan Hatay a yarım düzine gol #1

    Alanyaspor'da Davidson 67 ve 77'de iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

    Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı ve liderlik koltuğuna yükseldi.

    İlk 3 haftada gol yemeyen ve 7 puan toplayan Hatayspor, hem ilk gollerini yedi hem de ilk mağlubiyetini aldı.

    Milli maç arasından sonra Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

    Alanyaspor dan Hatay a yarım düzine gol #2

    Alanyaspor dan Hatay a yarım düzine gol #3

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