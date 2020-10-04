Alanyaspor'dan Hatay'a yarım düzine gol

Süper Lig'te sezona iyi başlayan iki takımın mücadelesinde beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Alanyaspor, bugüne kadar gol yemeyen Hatayspor'u 6-0'lık sonuçla mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 6-0'lık skorla kazandı.

ALANYA'DAN YARIM DÜZİNE GOL

Alanyaspor, 18. dakikada Anastasios Bakasetas ile gol perdesini açtı. 24'te Davidson farkı ikiye çıkardı. 35'te Adam Bareiro, takımının üçüncü golünü attı. 45+1. dakikada François Moubandje, ilk yarının skorunu belirledi.





Alanyaspor'da Davidson 67 ve 77'de iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı ve liderlik koltuğuna yükseldi.

İlk 3 haftada gol yemeyen ve 7 puan toplayan Hatayspor, hem ilk gollerini yedi hem de ilk mağlubiyetini aldı.

Milli maç arasından sonra Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak.



