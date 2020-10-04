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Alanyaspor'dan Hatay'a yarım düzine gol
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 18:10
- Güncelleme : 04.10.2020 - 18:10
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 6-0'lık skorla kazandı.
ALANYA'DAN YARIM DÜZİNE GOL
Alanyaspor, 18. dakikada Anastasios Bakasetas ile gol perdesini açtı. 24'te Davidson farkı ikiye çıkardı. 35'te Adam Bareiro, takımının üçüncü golünü attı. 45+1. dakikada François Moubandje, ilk yarının skorunu belirledi.
Alanyaspor'da Davidson 67 ve 77'de iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.
Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı ve liderlik koltuğuna yükseldi.
İlk 3 haftada gol yemeyen ve 7 puan toplayan Hatayspor, hem ilk gollerini yedi hem de ilk mağlubiyetini aldı.
Milli maç arasından sonra Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak.