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    Alanyasporlu Cristian Borja trafik kazası geçirdi

    Alanyaspor, Cristian Borja'nın iki gün önce bir trafik kazası geçirdiğini ve sol elinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 16:44
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    Alanyasporlu Cristian Borja trafik kazası geçirdi

    Alanyaspor’un sol beki Cristian Borja 2 gün önce trafik kazası geçirdi.

    Kaza sonucu oyuncunun sol elinde kırık tespit edildi.

    “TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR”

    Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    “Futbolcumuz Cristian Borja’nın, 2 gün önce geçirdiği zincirleme Trafik kazası sonucu sol elinde kırık tespit edilmiş ve sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır.

    Futbolcumuz çalışmalarına bireysel olarak devam etmektedir.”

    Alanyasporlu Cristian Borja trafik kazası geçirdi #1

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