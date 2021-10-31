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Alanyasporlu Cristian Borja trafik kazası geçirdi
Alanyaspor, Cristian Borja'nın iki gün önce bir trafik kazası geçirdiğini ve sol elinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 16:44
Alanyaspor’un sol beki Cristian Borja 2 gün önce trafik kazası geçirdi.
Kaza sonucu oyuncunun sol elinde kırık tespit edildi.
“TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR”
Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbolcumuz Cristian Borja’nın, 2 gün önce geçirdiği zincirleme Trafik kazası sonucu sol elinde kırık tespit edilmiş ve sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır.
Futbolcumuz çalışmalarına bireysel olarak devam etmektedir.”