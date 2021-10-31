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Alanyasporlu Cristian Borja trafik kazası geçirdi

Alanyasporlu Cristian Borja trafik kazası geçirdi

Alanyaspor, Cristian Borja'nın iki gün önce bir trafik kazası geçirdiğini ve sol elinde kırık tespit edildiğini açıkladı.