Alanyasporlu Efkan Bekiroğlu: Büyük Galatasaray taraftarıyım

Alanyasporlu futbolcu Efkan Bekiroğlu, sarı-kırmızılı renklere gönül verdiğini söyledi.

Alanyaspor'un bu yaz 1860 Münih'ten kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu, Alman basınına konuştu.

Efkan, Galatasaray taraftarı olduğunu belirtirken, babasının TT Stadyumu'nda oyuna girmesinin ardından gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

"KALBİM KÜT KÜT ATIYORDU"

Galatasaray ile oynadıkları maçta 21 dakika oynayarak hayaline kavuştuğunu söyleyen gurbetçi futbolcu, "Büyük bir Galatasaray taraftarıyım, tüm ailem öyle. Oyuncu olarak stada girmeyi başardım. Kalbim küt küt atıyordu. Fatih Terim'i gördüm, o bir efsane. Rol modellerim olarak gördüğüm yıldızların yanında ısındım. Hoca beni oyuna alınca, sahada Arda Turan ya da Ryan Babel'in oynuyor olması fark etmiyordu, oynadım ve kazanmak istedim, gerisi önemli değildi." diye konuştu.

"BABAM GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞ"

Ailesinin Galatasaray maçını yakından takip ettiğini de söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Babam Galatasaray'a karşı sahaya çıktığımda ağlamış. Tüm ailem Münih'te televizyonun karşısında benim girmemi bekliyormuş. Ne kadar önemli olduğu buradan belli. Umarım bir oğlum olduğunda bu duyguyu ben de yaşarım." dedi.

"HOCAM BENİ ASLANIM DİYE ÇAĞIRIYOR"

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın kendisini motive ettiğini de belirten Efkan, "Hocam beni "Aslanım" diye çağırıyor. Almanya'da kimse oyuncusuna bunu söylemez; 'Haydi, Aslanım'. Hocam konuşmasıyla beni daha da uyandırıyor. Türkçe, bende çok farklı duyguların harekete geçmesini sağlıyor." dedi.

Bu sezon 5 maçta toplam 112 dakika süre alan Efkan, henüz gol sevinci yaşayamadı.