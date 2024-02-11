Alanyasporlu futbolcudan penaltı ve kırmızı kart isyanı Alanyaspor'un Kosovalı futbolcusu Fidan Aliti, Fenerbahçe beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u konuk ettiği mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardınan açıklamalarda bulunan Fidan Aliti, maçtan önce 1 puan verseler kabul edeceğini söyleyerek, "Eğer biri bana gelip 1 puan deseydi düşünmeden kabul ederdim. O yüzden 1 puan çok iyi. Bugün sahada çok güzel bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

Penaltı ve kırmızı kart isyanı

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Dusan Tadic'in ilk yarıda yaptığı faule değinen 30 yaşındaki Kosovalı futbolcu, "Hala o penaltı pozisyonunun nasıl penaltı olduğuna inanamıyorum. Tadic kırmızı kart da görmeliydi. Buna rağmen 1 puanla ayrılıyoruz" sözlerini sarf etti.