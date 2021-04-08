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    Alanyasporlu Marafona özür diledi

    Alanyasporlu Marafona özür diledi

    Alanyaspor'un Portekizli kalecisi Marafona, Beşiktaş maçında yediği goller nedeniyle taraftarlarından özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 15:59
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    Alanyaspor kalecisi Marafona, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle taraftarlarına özür mesajı yayınladı.

    Alanyasporlu Marafona özür diledi #1

    "TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

    Marafona mesajında, "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim." sözlerini kullandı.

    33 yaşındaki Portekizli kaleci, bu sezon 31 maçta 33 gol yedi, 9 maçı ise gol yemeden tamamladı.

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    Alanyasporlu Marafona özür diledi #2

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