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    Alanyaspor'u eleyen Sivasspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

    Alanyaspor'u eleyen Sivasspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

    Türkiye Kupası'nda Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor ilk maçta galip geldiği için finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 22:39
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 23:32
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    Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği rakibini eleyerek adını finale yazdırdı.

    İlk yarı

    4. dakikada Uğur’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kayode topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

    13. dakikada Efecan’ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada ceza sahası içerisindeki Eduardo'nun şutu üstten auta çıktı.

    21. dakikada Juanfran’ın topu ceza sahası içerisindeki Eduardo’ya gönderdi. Apindangonye erken davranarak Eduardo’nun önüne düşen topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

    Alanyaspor u eleyen Sivasspor, Türkiye Kupası nda finale yükseldi #1

    İkinci yarı

    43. dakikada ceza sahası içinde Juanfran’ın şutunda Ali Şaşal topu kornere çeldi.

    52. dakikada Gradel’in ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef alan şutunda top az farkla auta çıktı.

    53. dakikada Eduardo’nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

    78. dakikada Oğuz’un sol kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazından Diedhiou kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

    88. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode’nin kafayla indirdiği topu Hakan filelerle buluşturdu. 1-1

    Alanyaspor futbolcuları yıkıldı

    Kupada saf dışı kalan Alanyaspor’da maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Bazı futbolcular sahada yere çöktü, bazı futbolcular da hakeme büyük tepki gösterdi.

    Kaptan ilk golünü attı

    Sivasspor'da Hakan Arslan attığı golle takımının adını finale yazdırdı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu Arslan, 88. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Arslan, böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

    Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 39 maça çıkan Hakan, 32 kez de ilk 11'de görev aldı. Arslan, 2 bin 901 dakika oyunda kaldı.

    Alanyaspor u eleyen Sivasspor, Türkiye Kupası nda finale yükseldi #2

    Finalde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek

    Süper Lig şampiyonu Trabzonspor 'u saf dışı bırakan Kayserispor ile Alanya engelini aşan Sivasspor finalde karşı karşıya gelecek. Dev maç ise 26 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

    Alanyaspor u eleyen Sivasspor, Türkiye Kupası nda finale yükseldi #3

    Alanyaspor u eleyen Sivasspor, Türkiye Kupası nda finale yükseldi #4


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