Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
367.455
1.38%
BTXN Coin
10.88
9.23%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Galatasaray - Alanyaspor maçında Nelsson'un Yusuf'a olan müdahelesi sonrası Akdeniz ekibi penaltı bekledi.
    • 23.10.2022 - 22:28
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 23:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

    Yusuf, yerde kaldı hakem devam dedi

    Karşılaşmada Alanyaspor'un oyuncusu Yusuf Özdemir, Victor Nelsson'un ceza sahası içinde yaptığı müdaheleyle yerde kaldı.

    Hakem Ali Palabıyık, oyunu devam ettirdi.

    Alanyaspor un penaltı beklediği pozisyon #1

    Alanyaspor un penaltı beklediği pozisyon #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


    Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Karadeniz üzerinden İzmir'e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı
    İç Haber

    Karadeniz üzerinden İzmir'e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir