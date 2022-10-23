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Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Galatasaray - Alanyaspor maçında Nelsson'un Yusuf'a olan müdahelesi sonrası Akdeniz ekibi penaltı bekledi.
- 23.10.2022 - 22:28
- Güncelleme : 23.10.2022 - 23:02
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Yusuf, yerde kaldı hakem devam dedi
Karşılaşmada Alanyaspor'un oyuncusu Yusuf Özdemir, Victor Nelsson'un ceza sahası içinde yaptığı müdaheleyle yerde kaldı.
Hakem Ali Palabıyık, oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)