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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrılmıştı.

Bu vedanın ardından teknik adam arayışlarına hız veren turuncu-yeşilli ekip yeni çalıştırıcısını buldu.

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Akdeniz ekibi son olarak ligin alt sıralarında görev yapan İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor’umuza hoş geldin Fatih Tekke" ifadeleri kullanıldı.

İlk maçına Kayserispor karşısında çıkacak

İstanbulspor dışında Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve Bursaspor'u da çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam Alanyaspor'la ilk sınavına Kayserispor karşısında çıkacak.

Süper Lig'in 11. haftasındaki bu maç 6 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kayseri'de oynanacak.

"Hem camiamıza hem de hocamıza hayırlı olsun"

Alanyaspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şunları dedi:

Geçtiğimiz günlerde hoca ayrılığı olmuştu. Transfer komitesindeki arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün itibarıyla Fatih Tekke hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. Fatih hocamı anlatmaya gerek yok. Geçmişte de keyifle izlediğimiz bir futbolcuydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de teknik direktör olarak Corendon Alanyaspor’umuzda başarılı olacaktır. Hem camiamıza hem de hocamıza hayırlı olsun.

"Oyun kimliğimizi gösterebilmek istiyoruz"

Teknik direktör Fatih Tekke ise, şu şekilde konuştu:

Öncelikle sayın başkanımıza ve yönetim kurulundaki abilerimize teşekkür ederim. Alanya’ya dün gece geldim. Özellikle bugün sevgi ve güven dolu bir ortam içerisinde sohbet ettik. Kısa sürede de mutabık kaldık. Burada olmamızın sebebi var. Alanyaspor takımının geleceği ile ilgili yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bulunduğu tehlikeli bölgeden uzaklaşıp, normalleşip, sonrasında oyun gücüyle birlikte üst sıralara oynayabilmeyi hedefliyoruz. Tabi ki kolay değil ancak şu ana kadar bizim hiç kolay işimiz olmadı. Bu sevgiye ve ilgiye, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun güvenine karşılık verebilmek için çok çalışacağız. Tekrar hayırlı olsun. Önümüzdeki iki maça bir plan içerisinde hazırlanmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bize güvensin. Temkinli bir şekilde puanlar alarak sonrasında oyun kimliğimizi gösterebilmek istiyoruz.