Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Joao Pereira oldu

Haber Merkezi
Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Sporting Lizbon takımını çalıştıran Portekizli Joao Pereira oldu.
Ülkemizde Trabzonspor'da 2017-2021 yılları arasında forma giyen Joao Pereira, Türkiye Kupası’nı kazanmayı başarmıştı.
Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından Sporting'e giden ve orada kariyerini sonlandıran Pereira, teknik direktörlük kariyerine ise Sporting'in altyapısında başlamıştı.
AMORIM'IN YERİNE GELMİŞTİ
41 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz Kasım ayında Ruben Amorim'in Manchester United ile anlaşmasının ardından takımın başına geçmiş, sonrasında yerini Rui Borges'e bırakmıştı.
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