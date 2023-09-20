Alanya'ya tatile gelen Hollandalı turistlerin Szymanski hayranlığı Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un taraftarları, Fenerbahçe'ye transfer olan Szymanski'ye destek için Alanyaspor - Fenerbahçe maçını izleyecekler. Bilet almak isteyen Hollandalılar, Passolig kartı sisteminde internet bağlantısı olmayınca saatlerce kuyrukta beklediler.

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İHA

Alanya'ya tatile gelen ve 24 Eylül Pazar günü Alanyaspor - Fenerbahce maçının olduğunu öğrenen Hollanda temsilcisi Feyenoord'un taraftarları, kendi takımlarında da bir süre oynayan Szymanski'yi izlemek için saatlerce Passolig kuyruğunda beklediler.

Bilet satışlarının yapıldığı ofis önünde Fenerbahçeli taraftarlar uzun kuyruklar oluştururken, aralarında turistlerin de olduğu gözlendi.

Szymanski'ye destek verecekler

Hollandalı turistlerin, Feyenoord taraftarı oldukları ve sezon başında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki Szymanski'yi izlemek için kuyrukta bekledikleri öğrenildi.

Hollanda Ligi şampiyonluğu da yaşayan Szymanski'yi hala unutamadıklarını belirten turistler, mutlaka Passolig kartı alarak Fenerbahçe'ye destek olacaklarını söylediler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)