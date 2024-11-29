Alassane Ndao: Her zaman çok iyi çalışıyorum

İHA

Konyaspor’a, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde transfer olan 27 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao, yeşil-beyazlı forma ile 27 lig maçında forma giydi.

Söz konusu müsabakalarda 6 kez gol sevinci yaşayan Ndao, 3 de asist yaptı.

Süper Lig’in 11. haftasında sahalarında Başakşehir ile karşılaştıkları mücadelede hat-trick yapan Ndao, gollerine devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’de Konya ekibinden önce birçok takımda forma giyen Ndao, toplamda 145 maça çıkarken 25 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

"TAKIMA EN İYİ KATKIYI VERMEK ÜZERE HER ZAMAN ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUM"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ndao, takıma geçen sezon transfer olduğunu ve yeşil-beyazlı ekipte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Başarılı futbolcu, şunları dedi:

Bildiğiniz üzere takıma geçen sene dahil oldum. Konyaspor’da olmaktan gerçekten çok mutluyum. Geçen sene gelen teklifler içerisinde Konyaspor olmak istediğim yerdi. Burada olduğumdan dolayı hem çok gururlu hem de çok mutluyum. Takıma en iyi katkıyı vermek üzere her zaman çok iyi çalışıyorum.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI UNUTULMAZ BİR MAÇTI"

Süper Lig'in 11. haftasında Konya'da oynanan Başakşehir karşılaşmasını kariyeri boyunca unutamayacağını anlatan Ndao, şu şekilde konuştu:

Başakşehir maçında 3 gol attığım gün benim için inanılmaz bir gündü. 3 gol atarak çok mutlu oldum. Bu sezon daha da fazla gol atacağım. Umarım en çok gol atabileceğim bir sezon olur. Takım olarak iyi çalışarak galibiyeti bol bir sezon geçirmek istiyorum. Başakşehir maçı gerçekten iyi ve unutulmaz bir maçtı.

"BEN KENDİMDEN SORUMLUYUM"

27 yaşındaki futbolcu, takımdaki hoca değişikliğinin kendi performansını etkilemediğini dile getirerek şu sözleri sarf etti:

Hoca değişikliğinden ziyade ben kendimden sorumluyum. Her hocanın farklı, kendine göre uyguladığı formasyonları, oyun sistemleri oluyor. Ben tam olarak hocayla adaptasyon sürecinin uygun olduğunu söyleyebilirim. Benim performansım daha çok oynamış olduğumuz formasyonla ve bana gelen şansla alakalı.

"ARKADAŞLARIM BENİMLE HEP TÜRKÇE KONUŞUYOR"

Türkiye’de birçok takımda forma giydiğini bu yüzden de Türkçe konuşabildiğini hatırlatan Ndao, şu ifadeleri kullandı: