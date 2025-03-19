Alassane Ndao ve Hamidou Keyta oruçlarını Konyalı aileyle açtı

İHA

Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao ve Hamidou Keyta, iftar için Tekin Ailesi'nin evine konuk oldu.

İftar yemeğinde Konya'ya özgü bamya çorbasını içen Ndao ve Keyta, çok beğendiklerini ifade etti.

Senegalli futbolcular, yemeğin ardından evin küçük çocuğu İsmail Sina Tekin'in formasını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ONLARA GELDİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

11 yaşındaki İsmail Sina Tekin, çok mutlu olduğunu belirterek şunları dedi:

Konyasporlu futbolcular Ndao ve Keyta evimize iftara geldi. Kendilerini yakından tanıma fırsatımız oldu. Onlara geldikleri için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Umarım onlar da mutlu olmuştur. Onlarla birlikte iftar yapmak çok iyi oldu.

"ÖZELLİKLE NDAO VE KEYTA OYNADIĞI ZAMAN ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Baba Ayhan Tekin ise oruçlarını Konyasporlu futbolcular ile açtıklarını anlatarak, şu şekilde konuştu: