Alassane Ndao'dan Hatayspor maçı açıklaması

İHA

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın kendi evinde Hatayspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao, Hatayspor maçına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

"HATAYSPOR MAÇINI ÖNEMLİ BİR 3 PUAN OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ndao, şunları dedi:

Milli takım arasında çok iyi çalışmalar yaptık. Çalışmalarımıza da son sürat devam ediyoruz. Hatayspor maçını önemli bir 3 puan olarak görüyoruz. Bu 3 puanı almayı çok istiyoruz. Gerçekten bizim için çok değerli ve önemli bir maç. İyi bir hazırlık sürecinden sonra 3 puan bizi çok mutlu edecek.

"SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak bu sezon ligde hak ettikleri yere kısa sürede gelmek için çok çalıştıklarını ifade eden Ndao, şu şekilde konuştu: