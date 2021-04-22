Albayrak, Dursun Özbek'e yeniden aday ol çağrısı yaptı

Galatasaray'da yapılacak seçim öncesi Abdurrahim Albayrak, eski başkanlardan Dursun Özbek'e giderek yeniden başkan olmasını istedi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in, futbolcularla ve Fatih Terim'le girdiği polemiklerden sonra başkan olarak devam etmesi mümkün görünmüyor.

Dün taraftar gruplarının da eleştirilerine maruz kalan Cengiz'in ilk seçimde gitmesi muhtemel...

Yönetimden Abdurrahim Albayrak da, Mustafa Cengiz'e sırtını çevirdi. Cengiz'in açıklamalarında sonra Florya'ya gidip futbolcularla fotoğraf çektirmesi de ipleri iyice kopardı.

"SEÇİMDE ADAY OL"

Seçimlerde yeni bir arayışa giren Albayrak, eski başkanlardan Dursun Özbek'le görüştü. Görüşmede Albayrak, Özbek'e, "Baskanım, seçimde aday ol. Senin çevrende toplanalım. İstersen ben de senin yönetiminde yer alayım.

Mevcut yönetimden gerekli isimleri de alırız. Seçime beraber girelim. Haziran’da 300 milyon TL ödeme var. Bizden başkası halledemez." önerisinde bulundu.

"BEN GİRMEM"

Fatih Altaylı'nın yazısına göre, Özbek, "Ben girmem. İstersen sen gir. Biz de seni destekleyelim." şeklinde yanıt verdi.