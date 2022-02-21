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    Aleksandar Pesic'in sağlık durumu

    Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'in sağlık durumu için bir bilgilendirme paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 14:50
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    Aleksandar Pesic'in sağlık durumu

    Fatih Karagümrük'te tedavisine devam edilen Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in 15 gün içinde takıma katılması beklendiği bildirildi.

    KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

    Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Süper Lig'de 18 Ocak'ta Beşiktaş ile oynanan maçta sağ arka alt kas grubu ve kas zarında hasar meydana gelen Pesic'in 3-4 hafta olarak belirlenen tedavisinin Sırbistan'da özel fizyoterapisti tarafından yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "Oyuncumuz takımla birlikte saha çalışmaları başlarken, 11 Şubat'ta evinde her iki arka alt kas grubuna buz uyguladığı sırada sol diz dış tarafına fazla baskı yapması sonucu proneal sinir basısı gelişmiştir. Nöroloji hekimi tarafından değerlendirmesi yapılan oyuncumuzun 11 Şubat itibarıyla tedavi süreci 3-4 hafta olarak belirlenmiştir. Tedavisi sürmekte olan oyuncumuzun 15 gün içinde takıma katılması beklenmektedir."

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