Aleksandar Stanojevic'ten Beşiktaş maçı için açıklama

İHA

Konyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’ı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic’in yönetiminde sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ve futbolculardan Francisco Calvo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çetin bir karşılaşma olacak"

Aleksandar Stanojevic, çalışmaların son hızıyla devam ettiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Herkesi kullanmamız gerekiyor"

Son 6 maçta farklı kadrolarla sahayı çıktıkları yönünde gelen soruya Aleksandar Stanojevic, şu cevabı verdi:

25 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Elbette değişiklikler yapmamız gerekebiliyor. Sakatlıklarla mücadele eden oyuncularımız da oluyor. Bunun da bir faktör olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe her maç kazanıyor ve her maça da farklı bir kadroyla çıkıyor. Herkesi kullanmamız gerekiyor.

"Kendi stilim tamamen ofansife dayanıyor"

Kendi oyun stiline de değinen Stanojevic, şunları dedi:

Antep maçına karşı gayet ofansif oynadık. Evimizde oynadığımız İstanbulspor maçında da bu geçerliydi. Eğer ki istatistiklere bakarsanız ben golü seven, ofansifi seven bir hocayım. Kendi stilim tamamen ofansife dayanıyor. Ben atağı, hücumu seven bir koçum ve bu şekilde olmaya da devam edeceğim. Bazen sahada istediğimiz kaliteyi gösteremediğimiz durumlar olabilir. Girilen pozisyon veya oynadığımız rakibe karşı değişebiliyor.