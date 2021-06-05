Aleksander Ceferin: 12 kulüp ihanetin bedelini ödeyecek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya çalışan ancak başaramayan 12 kulüp hakkında konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransa'nın So Foot dergisine röportaj verdi ve başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi'ni değerlendirdi.

İşte Ceferin'in açıklamaları:

"Dürüst olmak gerekirse, neler olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Zaman zaman bölünme tehditleri alıyorduk ve konuyla ilgili belgeler de sızıyordu. Ancak bunu çok ciddiye almadık. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, UEFA yürütme komitemizin bir üyesiydi. Endişelenecek bir şey olmadığına dair bize güvenceler verdi. 12 asi kulübün katıldığı Avrupa Süper Ligi öncesinde yeni reformlar üzerine birkaç toplantı gerçekleştirmiştik. Bu 12 kulübün de içinde olduğu bir toplantı sonrası hayalet projelerini ortaya çıkardılar."

Şüpheler olabilir ama yönetiminizdeki insanlar size 'Hayır hayır, böyle bir şey yok. Hepsi saçmalık" diye yeminler ettiler. O yeminlerden sonra onlara inanmamak zordu."





"ARTIK AGNELLI DİYE BİR ADAM YOK"

"Bu ihanette yer alan insanları üçe ayırdım. İlkine Andre Agnelli'yi koydum. Bu tamamen kişisel. Bana göre artık Andrea Agnelli diye bir adam yok! Dost olduğumuzu sanıyordum ama son dakikaya kadar bana yalanlar söyledi. 'Endişelenecek bir şey yok' dedi. Bana yeminler ederken Avrupa Süper Ligi belgelerini çoktan imzalamış.

İkinci kategoriye, bana yakın olduğunu düşündüğüm bir grup başkanı koydum. Ne yapmayı planladıklarını önceden söylemediler. Onları suçlamıyorum ama onlar da bu ihanetlerinin bedelini ödeyecekler. Bu turnuva sayesinde, tüm bu başkanlar kendilerini Avrupa futbolunun zirvesinde değişmez bir yere koyacaklarını sandılar. İlk düşünceleri kendi liglerinde oynamak ama UEFA'dan ayrılmaktı. Önce böyle gidecekler, ardından Avrupa Süper Ligi'ni hafta sonu oynamak için kendi liglerini zorlayacaklar ve ikinci planda bırakacaklardı."





"NASIL BİR BOKUN İÇİNDESİNİZ FARK ETTİNİZ Mİ?"

"Bu olaydan vazgeçtiklerinde onlara, 'Nasıl bir bokun içinde yuvarlandığınızı fark etmediniz mi?" dedim. Demek istediğim, tüm bu kulüplerin toplayabileceği tüm para... Bunların hepsinin yaşanması da iyi bir şey. Çünkü sürekli savurdukları havadaki tehdidin boş olduğunu gördüler. Şimdi bu kulüplerle dayanışma mekanizması inşa etmek daha kolay olacak. Zor bir mücadele verdik. Çılgın bir şekilde geçen 48 saatti.

Şimdi çok açık bir şey var, tekrar denemeye kalkışmayacaklar. Önümüzdeki 10-15 yıl için bu denemeleri iyi oldu. Olmasaydı asla bilemezdik. 15 yıl sonra ise ben artık futbolda olmayacağım zaten."