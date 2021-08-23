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    Alex de Souza, Arda Güler'i tebrik etti

    Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, kendisini idolü olarak gören Arda Güler için paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 19:29
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    Alex de Souza, Arda Güler'i tebrik etti

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertli formayla ilk asistini yapan Arda Güler'e Alex de Souza'dan tebrik geldi.

    Sosyal medya hesabından 16 yaşındaki Arda Güler'i kutlayan Alex, Türkçe bir mesaj yayımlayarak "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    Alex de Souza, Arda Güler i tebrik etti #1

    ARDA GÜLER'DEN CEVAP GELDİ

    Alex'e cevap veren Arda Güler ise İngilizce olarak, "Desteğin için çok teşekkür ederim. İdolüm, seni özledim." dedi.

    Alex de Souza, Arda Güler i tebrik etti #2

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