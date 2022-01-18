Alex de Souza, çalıştığı en kötü hocayı seçti

Alex de Souza, çalıştığı en kötü hocayı seçti

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, kulübün bi diğer efsanesi Aykut KOcaman'ın çalıştığı en kötü hoca olduğunu söyledi.

Fenerbahçe formasıyla 2004-2013 yılları arasında taraftarın kahramanı olan Alex de Souza, Bemparana'ya verdiği röportajda futbol hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza röportajında çalıştığı teknik adamları değerlendirdi.

EN KÖTÜ HOCAM AYKUT KOCAMAN'DI

Alex'e çalıştığı en iyi ve en kötü teknik adam da soruldu.

Alex, çalıştığı en kötü teknik direktörün Aykut Kocaman olduğunu söyledi.

Alex, en iyi teknik adam için ise, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu." dedi.