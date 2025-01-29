Alex de Souza: İlk aydan sonra Antalyaspor bana maaş ödemedi

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1 Temmuz 2024'ten 13 Ocak 2025'e kadar Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan ve 21 maçta 9 galibiyet elde eden, ligde ise 18 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Alex de Souza, görevden ayrılmasının ardından Brezilya basınından UmDois Esportes'e konuştu.

Alex, verdiği röportajda "Her gün, biri bana anlatsa yalancı diyeceğim durumlar vardı" dedi.

Brezilyalı teknik adam, "Bu deneyim harikaydı. Benim için her şeyin en güzel yanı bu. Güzel maçlar çıkardık. Kötü oynadığımız maçlar da oldu. Anlaşılan hedef; Türkiye Kupası'nın ilk aşamalarında ilerlemenin yanı sıra takımı lig tablosunda 10'uncu ile 14'üncü sıralar arasında, düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. Onlarla (yönetim kuruluyla) mayıs ayında anlaştığım ve sonunda imza attığım şeyi yerine getirmeyi başardım. Bu benim için en büyük zafer ve bunu onlar kendi paylarına düşen şeyleri yerine getirmeden başardım, bu da deneyimi daha zor, daha karmaşık hale getiriyor." diye ekledi.

"SADECE İLK HAFTA MAAŞ ALDIK"

Alex, "Size bir fikir vermesi açısından söylüyorum; ilk maaşımızı anlaşmanın bir parçası olan ilk hafta aldık, böylece herkes şehirdeki hayatına başlayabilecekti. Sonra bir daha maaş alamadık." diye anlattı.

"5 FUTBOLCU İSTEDİM, 1'İNİ ALDILAR"

Brezilyalı teknik direktör, "5 futbolcu istedim, bunlardan sadece birisi (Thalisson) alındı. 9 numara için bir futbolcu istedim. İyi hareket kabiliyeti olan birisiydi." dedi.

"İSTEDİĞİMİN TAM TERSİ GOLCÜ ALDILAR"

Alex, "O futbolcuyu alsaydık sistemi daha iyi işletebilirdik. Ancak onlar şaşırtıcı bir şekilde Arjantinli bir futbolcu transfer ettiler. İstediğim özelliklerin tamamen tersi olan, daha uzun boylu, daha ağır bir futbolcu geldi." açıklaması yaptı.

"TEKNİK EKİBİN RIZASI OLMADAN TRANSFERLER YAPTILAR"

Alex, Antalyaspor'un üç farklı başkanı olduğunu ve buna ek olarak iki yöneticinin teknik ekibin rızası olmadan transferler yaptığını söyledi.

"GERÇEKTEN SADECE GÜZEL ŞEYLER OLDU"

Alex, "Brezilya'da bu alışılagelmiş bir şey. São Paulo'yu 20 yaş altı seviyesinde çalıştırdım ve Avai'yi çalıştırdım. Nereye giderseniz gidin, rakip taraftarlar size küfrederdi. Rakip sizi ne kadar severse sevsin, size ne kadar hayran olursa olsun, size küfrederler. Türkiye'de bunu yaşamadım, tam tersi oldu. İnsanlar bizi iyi karşıladı, en azından benimle ilgili bir sorun olmadı. Gerçekten sadece güzel şeyleri ve iyi deneyimleri geri getirdiğim bir dönem oldu." dedi.

"JOSE MOURINHO İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIM"

Alex, Jose Mourinho ile karşılaşmaları hakkında "Orada bulunduğum aylar boyunca Jose Mourinho ile birkaç fikir alışverişinde bulundum. Bana çok iyi davranan, futbol hakkında çok konuşan bir adamdı. Taşıdığı ağırlık ve kim olduğu nedeniyle gerçekten önemli bir insandı..." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA ÖNEMLİ..."

Brezilyalı teknik adam, "Oyuncuların tepkileri, yönetim kurulunun tepkisi, basındakilerin tepkisi, taraftarların tepkisi hakkında konuşuyoruz. İşte bu deneyimleri paylaşıyoruz ve ben çok meraklı biri olarak, sadece bir antrenör olarak değil, hayatım boyunca önemli olan deneyimleri cebimde tutuyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.