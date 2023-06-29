Alex de Souza, İsmail Kartal'a başarılar diledi Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza da 62 yaşındaki teknik adama destek verdi.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması sonrasında uzun süredir devam eden teknik direktör arayışları sona erdi.

Sarı-lacivertliler, göreve İsmail Kartal'ı getirdiğini resmen duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Böylelikle Fenerbahçe'de 2014-2015 ve 2021-2022 sezonnlarının ardından üçüncü kez İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı-lacivertli takımda göreve gelen Kartal'a ise Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza başarılar diledi.

"Brezilya'dan sizi çokça destekliyorum"

Alex de Souza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

2023/24 sezonunda bol şans dilerim hocam. Brezilya'dan sizi çokça destekliyorum.

45 yaşındaki efsanenin bu paylaşımına ise futbolseverler yüzlerce yorum yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Alex'e "Seni de yeniden aramızda görmek istiyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.