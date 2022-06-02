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    Alex de Souza, Jorge Jesus için ne söyledi?

    Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, yeni teknik patron Jorge Jesus için açıklama yaptı. Souza açıklamasına, "Mister J.Jesus'a Türkiye'de bol şanslar" diyerek başladı.
    • 02.06.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:46
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    Alex de Souza, Jorge Jesus için ne söyledi?

    İsmail Kartal dönemi sona eren Fenerbahçe'de Jorge Jesus, KAP'a bildirildi ve takımın yeni teknik patronu oldu.

    Yeni sezon başlamak için sabırsızlanan Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus tercihinden dolayı tebrik edildi.

    Bu tebriklerden birisi yine Fenerbahçe efsanesi olan eski futbolcu Alex de Souza'dan geldi.

    Deneyimli futbolcu Twitter hesabından yaptığı açıklamada övgü dolu sözler kullandı ve Jesus'a başarılar diledi.

    Teknik direktörlüğe başlayan Alex de Souza için, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un devrede olduğu biliniyor.

    Alex de Souza'dan Jesus'a mesaj var!

    Şu sıralar Sao Paolo U20 takımını çalıştıran Alex de Souza, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'a başarılar diledi.

    Deneyimli futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Mister J.Jesus'a Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın."

    Alex de Souza, Jorge Jesus için ne söyledi? #1

    Jorge Jesus'u yakından tanıyalım ViDEO


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