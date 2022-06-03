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    Alex de Souza, Jorge Jesus'un teklifini reddetti

    Portekiz basını, Jorge Jesus'un Alex de Souza'ya yardımcılık teklif ettiğini ancak Brezilyalı efsanenin Sau Paulo'da mutlu olduğu için bu teklife sıcak bakmadığını iddia etti.
    • 03.06.2022 - 09:59
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    Alex de Souza, Jorge Jesus'un teklifini reddetti

    Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve gelecek sezon için çalışmalarına ara vermeden başlayan Fenerbahçe 'de flaş bir iddia gündeme geldi.

    Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Alex de Souza'ya kulübe geri dön teklifinde bulundu.

    Ancak Brezilyalı efsane Sau Paulo'daki görevinden ayrılamayacağını belirterek bu teklifi geri çevirdi.

    Alex de Souza, Jorge Jesus un teklifini reddetti #1

    Övgü dolu sözler

    Alex de Souza ayrıca Jorge Jesus'a övgü dolu sözler de sarf etti. Alex, Portekizli çalıştırıcı için, "Jesus'un Fenerbahçe'nin ve taraftarların beklentilerinin farkında olması gerekiyor. Ancak, Fenerbahçe'de muhteşem bir iş yapabilecek kaliteye sahip." sözlerini dile getirdi.

    Alex de Souza, Jorge Jesus un teklifini reddetti #2

    Sosyal medyadan başarı diledi

    Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesinin Alex de Souza, Portekizli çalıştırıcıya sosyal medya hesabından başarılar dilemişti.

    Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Alex, "Mister Jorge Jesus'a Türkiye'de bol şans diliyorum. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiğiniz başarıları tekrar yakalarsınız. Brezilya'da, sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın." ifadelerine yer vermişti.

    Alex de Souza, Jorge Jesus un teklifini reddetti #3


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