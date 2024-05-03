Alex de Souza, Süper Lig'e Antalyaspor'la geri dönüyor Antalyaspor'un Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı ileri sürüldü.

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Süper Lig'de 34 maç sonunda topladığı 45 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor'da sezon sonunda tek direktör değişikliği için harekete geçildi.

Nuri Şahin'in vedası sonrasında Antalyaspor'un başına geçen ve kırmızı-beyazlılarla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Sergen Yalçın'ın ayrılma ihtimaline karşı Akdeniz ekibi şimdiden harekete geçti.

Son günlerde ismi Beşiktaş'la anılan Yalçın'ın yerine kırmızı-beyazlıların, Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza'ya takımı emanet etmek istediği ileri sürüldü.

Bu hafta Antalya'ya geldi

Radyospor'un haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öğrenildi.

Ulaşılan bilgilere göre Antalyaspor, mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile geçtiğimiz iki ay önce görüşmelere başladığı öğrenildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun, bu hafta Antalya'ya da geldiği de ortaya çıktı.

Son olarak Avai'yi çalıştırdı

2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.

46 yaşındaki teknik adam, takımı ile çıktığı 25 karşılaşmada 1.96 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Alex son olarak ise Brezilya ekibi Avai'yi 18 resmi maçta çalıştırmış ve 1.17 puan ortalaması tutturarak beklentilerin uzağında kalmıştı.