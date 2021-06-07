Alex de Souza takımını bilerek 10 kişi bıraktı

Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olan Alex de Souza, Sao Paulo U20 takımını yönetiyor. Brezilyalı futbol adamı, bir oyuncusunu isteyerek oyundan çıkartarak ilginç bir yöntem denedi.

Teknik direktörlüğünü Alex de Souza’nın yaptığı Sao Paulo 20 yaş altı takımı, hazırlık maçında Santos ile karşılaştı.

Takımda ilk maçına çıkan Facundo Milan’ın üç gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçı, Sao Paulo 8-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maçın başından sonuna kadar domine eden Sao Paulo, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Alex, Uruguay’ın Defensor takımından transfer edilen Facundo Milan’a da şans verdi. İkinci yarının ilk 12 dakikasında iki gol daha bulan Sao Paulo farkı beşe çıkarırken, teknik direktör Alex de Souza bu noktada ilginç bir karara imza attı.

TAKIMI KENDİ İSTEĞİYLE 10 KİŞİ BIRAKTI

Takımının eksik oynama konusunda tecrübe kazanmasını isteyen Alex, bir, oyuncusunu kendi kararıyla sahadan çekti. Maça 10 kişi devam eden Sao Paulo buna rağmen farkı daha da artırmayı başardı.

Alex, A takım kadrosunda da yer alan genç oyuncular; Beraldo, Nathan, Patryck, Pablo Maia, Marquinhos ve Vitinho’ya bu maçta şans verdi. Bu isimler arasından Nathan ve Vitinho daha önce A takım formasını giymişti.

Sao Paulo altyapısındaki teknik direktörlük görevine bu yıl nisan ayında başlayan Alex de Souza, kariyerinin ilk profesyonel maçına da Nisan 1995’te çıkmıştı.