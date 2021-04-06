Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine başladı

Alex de Souza, futboldan emekli olduktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacağı Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçti.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını resmen attı ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

43 yaşındaki futbol adamının yardımcılığını, Brezilya'nın efsane futsal teknik direktörü PC Oliveira yapacak.

"HERKES ÇILGINCA BİR ŞEY YAPMADIĞIMI GÖRECEK"

Sao Paulo'nun U20 takımının sorumluluğuna getirilen Alex, düzenlenen imza töreninde konuştu. Brezilyalı isim açıklamasında, "Muhteşem bir kulübe geldim ve burasının nasıl bir yer olduğunu bilen herkes benim çılgınca bir şey yapmadığımı görecek." sözlerini kullandı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Julio Casares, "Brezilya futbolunun son yıllardaki en önemli temsilcilerinden Alex'le sözleşme imzalamaktan gurur duyuyoruz. Onun gelişi, Sao Paulo Akademisi'nin ve futbol yapısının profesyonelleşmesi için çok önemli bir hamle." dedi.

"KİM BİLİR, BİR GÜN A TAKIMIN BAŞINA GEÇER"

Sao Paulo Futbol Koordinatörü Muricy Ramalho da Alex'i göreve getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Alex'in gelişinden çok memnunuz. Sao Paulo'nun DNA'sına uygun antrenör yetiştirme projemiz var ve Alex fikri, bu proje temelinde ortaya çıktı. Akademi projesinde bu hamlenin çok önemli olacağına eminiz ve kim bilir, Alex belki bir gün A takımın başına geçer. Ondan çok şey bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

60 GÜN TESİSTE KALACAK

Sao Paulo, haziran ayının sonunda başlayacak Brezilya Şampiyonası'nın hazırlıklarına bu hafta başlayacak.

Alex de Souza, yeni rolüne ve kulübe tamamen adapte olabilmek için 60 gün boyunca Sao Paulo Akademisi'nde kalacak. Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı.