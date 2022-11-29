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    Alex de Souza: Yuvama dönüyorum

    Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, attığı tweet'le sarı-lacivertli camiayı hareketlendirdi.
    • 29.11.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:43
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    Alex de Souza: Yuvama dönüyorum

    Fenerbahçe Kulübü'nün efsane ismi Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

    Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra kısa bir süre önce Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex de Souza, sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımı yaptı.

    Sarı-lacivertlilerin efsane ismi, Türk bayrağı emojisiyle yaptığı paylaşımda "Yuvama dönüyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalı isim, bu paylaşımın ardından milyonlarca Fenerbahçeli taraftarı merakta bıraktı.

    Alex de Souza: Yuvama dönüyorum #1

    Neden geleceği bilinmiyor

    Alex de Souza'nın Türkiye'ye neden geleceği henüz bilinmezken, sarı-lacivertli taraftarlar, efsane isim için bekleyişe geçti.

    Alex de Souza: Yuvama dönüyorum #2


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