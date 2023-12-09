Alex de Souza'dan Beşiktaş maçı paylaşımı!

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Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe dev maçta karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de yapılacak bu kritik maç öncesinde ise sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Alex de Souza, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'ye başarılar diledi
Instagram hesabından paylaşım yapan Brezilyalı eski futbolcu, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadelerini kullandı.
46 yaşındaki futbol adamının bu paylaşımını Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred de beğendi.
Fenerbahçe forması giydiği dönemde 20 kez Beşiktaş'a karşı mücadele eden yıldız isim, bu maçlarda siyah-beyazlıların kalesine 12 gol atmayı başarmıştı.
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