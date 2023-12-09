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Alex de Souza'dan Beşiktaş maçı paylaşımı!

Alex de Souza'dan Beşiktaş maçı paylaşımı! Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.