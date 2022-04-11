- Haberler
- Futbol Haberleri
- Alex de Souza'dan derbi zaferi sonrası paylaşım
Alex de Souza'dan derbi zaferi sonrası paylaşım
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 09:35
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım geldi.
"Tebrikler Fenerbahçe'm"
Sari lacivertlilerin eski oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.