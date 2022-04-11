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Alex de Souza'dan derbi zaferi sonrası paylaşım

Alex de Souza'dan derbi zaferi sonrası paylaşım

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.