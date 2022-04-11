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    Alex de Souza'dan derbi zaferi sonrası paylaşım

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 09:35
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    Alex de Souza'dan derbi zaferi sonrası paylaşım

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım geldi.

    "Tebrikler Fenerbahçe'm"

    Sari lacivertlilerin eski oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.

    Alex de Souza dan derbi zaferi sonrası paylaşım #1


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