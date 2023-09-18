Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı: Türkiye'ye para için geldim Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, 2004 yılında sarı-lacivertlileri seçmesinde yapılan teklifin önemli olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza çarpıcı itiraflarda bulundu.

"İnanılmaz bir kontrat önerdiler"

Brezilya basınından UOL'e açıklamalarda bulunan Alex, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'den ayrılmaya değmezdi"

Fenerbahçe'de oynarken birçok teklif aldığını söyleyen Alex şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım.

Fenerbahçe formasıyla 344 resmi maça çıkan Brezilyalı 10 numara, bu maçlarda 171 gol 146 asistlik performans göstermişti.