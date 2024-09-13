Alex de Souza'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda çıktığı 4 resmi maç sonunda 4 puan toplayan ve 11. sırada bulunan Antalyaspor'da sezon başında göreve getirilen Alex de Souza, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Lig hakkında görüşlerini paylaşan Brezilyalı çalıştırıcı, efsanesi olduğu Fenerbahçe hakkında da konuştu.

"ANTALYASPOR'UN BAŞARISINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe hakkındaki görüşü sorulan 46 yaşındaki teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Maalesef futbolseverler bu yorumumdan mahrum kalacaklar. Ben şu anda Antalyaspor'dayım. Fenerbahçe'nin başarısı ve oyunu için bir endişem yok. Tabii ki Fenerbahçe maçlarını izliyorum. Mourinho'nun başarısı için onu destekliyorum ama ben Antalyaspor forması altında Antalyaspor'un başarısını düşünüyorum. Bununla ilgili çalışıyorum şu anda.

"MAÇLARI İZLİYORUM"

BeIN Sports'a konuşan Alex, şu ifadeleri de kullandı:

Sadece Mourinho değil, Galatasaray'da Okan Buruk, Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ve Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın maçlarını izlemeye, yeni ve genç bir hoca olarak onlardan bir şey öğrenmeye ya da futbollarını izlemeye çalışıyorum. Ben de yeni başlayan bir hocayım. Öğrenmem gereken birçok konu var. Bütün maçlarını izlemeye, farklı fikirlerini edinmeye, anlamaya çalışıyorum. Sadece ismi geçen hocaları değil, bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Mesela Şenol Güneş, Trabzonspor'un başına yeni geçti. Onların maçlarını da sabırsızlıkla izlemek istiyorum. Ama hocaların neler yapmak istediklerinden çok sonuçları oyuncular belirliyor. Hocalar ne kadar çalıştırsa da, oyuncular maç içinde aldıkları kararlarla sonucu belirliyor. Ben bütün bunları düşünerek maçları izliyorum.