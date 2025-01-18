Alex de Souza'dan Galatasaray sözleri! En istikrarlı takım onlar

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Süper Lig'de sezona Antalyaspor'la başlayan Alex de Souza, hafta başında görevinden ayrıldı.

47 yaşındaki teknik adam, Antalyaspor'daki ayrılığın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIĞIMIZ KONUSUNDA İÇİMİZ RAHAT"

Alex, sözlerine şöyle başladı:

6 aylık süreçte buradaydım. Bu tip süreçler karşılıklı görüşlere açıktır. Kimisi iyi kimi de kötü bir süreç olduğunu düşünür. Bu süreçte ben ve ekibim elimizden geleni yaptığımız konusunda içimiz rahat.

"KULÜBÜN İÇİNDE OLDUĞU BİRKAÇ SIKINTI VAR"

Alex de Souza, Antalyaspor'la ilgili ayrıca, şunları dedi:

Kulübün içinde olduğu birkaç sıkıntı var. Bu, futbol kamuoyu tarafından bilinen bazı sorunlar. Her sözleşme feshi bir takım finansal sorunlar da içerir. Bunların halledilebilmesi için bir süreç beklenildi. Hakkım olarak görebileceğim bir paradan feraget ettim. Kulübe bir faydam olabilsin diye. Ben ve yardımcılarım, çalıştığımız günlerin parasını alıp gitme konusunda bir teklif yaptım onlara. Bunun sonuçlanmasını bekledik.

"EMRE'NİN AÇIKLAMALARINDA BİR SIKINTI GÖRMÜYORUM"

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili Alex, şu ifadeleri kullandı:

Emre'nin açıklamalarında bir sıkıntı görmüyorum. Takımın teknik direktöre ihtiyacı var. Hayat devam ediyor. Buradaki sıkıntı Antalyaspor için devam eden hayatın benim için bir bekleme noktasında kalması. Ben de işlerimin bir an önce bitip hayatıma devam ediyor olmak isterdim.

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"TÜRKİYE'DE TEKRAR ÇALIŞMAK İSTERİM"

Türkiye'de tekrar çalışmak istediğini dile getiren Alex, şu açıklamada bulundu:

Aldığımız puanlar benim için kötü değil. Şu anda ligin bittiği varsaydığımızda Antalyaspor'un altında altı takım var. Başkanla yaptığımız görüşmelerde sezon sonu için takımı buralarda görüyorduk biz de. Türkiye'yi çok seviyorum ve tekrar çalışmak isterim.

"BUNDAN SONRA DAHA İSTİKRARLI OLACAKTIR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Alex de Souza şunları söyledi:

Mourinho yeni geldi. Hem alışma hem de öğrenme süresi geçti. Çok istikrarlı gitmedi belki şu ana kadar ama bundan sonra daha istikrarlı olacaktır.

"EN İSTİKRARLI TAKIM GALATASARAY"

Alex de Souza, Galatasaray'la ilgili, şu değerlendirmede bulundu:

Galatasaray uzun süredir berabere oynayan oyunculardan kurulu. Uzun süredir aynı teknik kadroya sahipler. En istikrarlı takım onlar.

"TALISCA'YI ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORUM"

Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca ve olası transferine ilişkin Alex de Souza şunları kaydetti: