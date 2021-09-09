Alex de Souza'dan Gustavo Assunçao'ya mesaj

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'yu tebrik etti.

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Instagram hesabından Gustavo Assunçao'yu ve babasını tebrik etti.

ALEX BAŞARI DİLEDİ

Alex de Souza ile Paulo Assunçao, Brezilya'nın Palmeiras takımında birlikte forma giydi. 2001 yılından beri dost olan Alex de Souza, Paulo Assunçao ikilisi birlikte forma savaşı vermişti.

Alex de Souza, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo'nun paylaştığı Instagram gönderisine, 'İyi şanslar dostum' diyerek eski arkadaşının oğluna başarılar diledi.



