Alex de Souza'dan Türkiye itirafları

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, sabıkalı bir Galatasaray taraftarının yıllar önce evine gelerek kendisiyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Türkiye'de futbol oynadığı dönemi anlattı.

Hem Fenerbahçe yıllarını hem de Türkiye'deki futbol ortamını özetleyen Alex, başından geçen bir olayı da paylaştı.

"Türkiye'deki tutku Brezilya'dakinden fazla"

The Player Tribune'de yazı paylaşan Alex de Souza'nın cümlelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe’de yaşadığım senelerin en çılgın seneler olacağını hayal bile edemezdim. Kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Türkiye’deki futbolun eşsiz olduğunu düşünüyorum ve başka hiçbir şeye benzemediğine eminim. Herkes kulübüne tutkuyla bağlı. Evet, Brezilya’dan daha kuvvetli bir tutku."





"Kapıma bir Galatasaraylı geldi"

"Ailemle evde otururken kapı çaldı. Devasa biri çıktı karşıma. Daha önce hapse girip çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti. Kapıyı açtım ve adam bana, "Merhaba, benim için bir kaç forma imzalayıp bir de benimle fotoğraf çekilir misin? Bize az çektirmedin ama sana hayranlık ve saygı duyuyorum" dedi. Sarıldı, teşekkür etti ve gitti. Çılgınlık..."





"Ayrıldığım günü unutamıyorum"

"Kulüpten ayrıldığım gün evimin etrafını çeviren insanları hatırlıyorum. Duvarlardan atlayıp, evin bahçesine girip, kilometrelerce öteden her şey için teşekkür edip elimi sıkmaya gelen insanları unutmuyorum."

"Türk halkı beni, ben de onları seviyorum"

"Bana her zaman Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor taraftarı tarafından iyi davranıldı. Havaalanında, sokakta beni gören rakip takım taraftarları gelip benimle gayet hoş muhabbet ediyorlardı. İşte bu yüzden Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez."





"Heykelimin dikilmesi fikri Lefter'den çıktı"

"Bir keresinde Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncusu Lefter ile öğle yemeği yemeye gittik. 80'li yaşlarındaydı. Konuşma sırasında takılarak 'Benim heykelim varsa, Alex’in de olmalı' dedi. O heykel de yapıldı."